Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi almasıyla ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO yetkilileri, Türkiye'nin NATO üyeliğini öne sürerek S-400 alımını iptal etmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak, S-400'lerin ilk teslimatı geçen ay gerçekleşti.

'ANLAŞMA BİTSE DE NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Sputnik'in haberine göre, ABD'den sonra Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini de yorumlayan Stoltenberg, anlaşmanın iptalinin ardından NATO'nun 'Avrupa'ya nükleer silah yerleştirmeyeceğini' söyledi.

Stoltenberg ayrıca, NATO'nun 'yeni bir silahlanma yarışı istemediğini' belirtti ve şunları söyledi:

"İttifak, etkili uluslararası silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu nedenle, silah kontrolünü ve silahsızlanmayı kontrol etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. NATO aynı zamanda, Rusya'nın eylemleri mümkün kıldığı sürece yapıcı ilişkiler kurma yönündeki isteğini sürdürüyor."