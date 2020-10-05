05 Ekim 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:23

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye’nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye’nin güvenliği NATO için önemlidir" dedi.

Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir." diye konuştu.

Stoltenberg, "Günümüzün en önemli sıkıntılarını bugün ele alma şansımız oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bu konuları görüşeceğiz" dedi.

Stoltenberg, "Amacımız Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Amacımız Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek" diye konuştu.

Stoltenberg, "Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini alması bizler için sorun oluşturdu. Türkiye’nin S-400 konusunda alternatifler bulması için çağrı yaptık" dedi.

Stoltenberg, "(Dağlık Karabağ hakkında) Bütün taraflara; ’Çatışmaları biran evvel durdurmalılar’ mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur" açıklamasında bulundu.