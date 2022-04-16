Stratejik bir noktada yer alıyor! Baharla inşaat çalışmaları hızlandı

Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen proje kapsamında Ezine Gıda İhtisas OSB'nin kurulumu 2016 yılında onaylandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çınarköy ve Balıklı köyü sınırları içinde 1 milyon 360 bin metrekare alanda bulunan OSB, farklı büyüklükte 91 sanayi parselinden oluşuyor.

İstanbul ve İzmir'e yaklaşık 300'er, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 80, Çanakkale Havalimanı'na 45, tüm dünya pazarlarına ürün sevkiyatı yapılabilen Çanakkale Kepez Limanı'na 50 kilometre mesafede bulunan bölge, iç ve dış pazarlara yakınlığı dolayısıyla stratejik bir noktada yer alıyor.

İnşaat ve yapı faaliyetleri için altyapı çalışması süren, ulaşım kolaylığı dolayısıyla tüm parsellerin satıldığı OSB'de 50 firmanın faaliyet göstermesi bekleniyor.

İlkbaharda havaların da ısınmasıyla, altyapı çalışmasının tamamlandığı bölümlerde başlanan temel kazma ve fabrika inşaat çalışmalarına hız verildi.

- "EZİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜZERGAHTA YER ALIYOR"

Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, AA muhabirine, altyapı çalışmalarının hızla bitirildiği bölgelerde inşaat sürecine girildiğini söyledi.

Bölgede 12 bin metrekare alanda yaklaşık 3 bin 700 metrekare kapalı alanı bulunacak bir fabrikanın kolonlarının yükselmeye başladığını, Ramazan Bayramı'nın ardından duvar ve çatı işlerine geçileceğini dile getiren Altınok, şu bilgileri paylaştı:

"Prefabrik olmasının da avantajıyla daha hızlı ilerliyor. Bununla birlikte çok sayıda firmamız var inşaata başlayan. Temel kazmaya, hafriyatını yapmaya başlayanlar var. Bu saatten sonra artık hızla fabrikaların yükselmeye başladığını göreceğiz. Ruhsat kestiğimiz firmalar var, onlar başlayacaklar. Devlet desteklerinden faydalanmak isteyen firmalarımız var, onlara ruhsat kestik, onlar da projelerini yapıyorlar."

Altınok, 20 civarında firmanın inşaata başladığını veya başlamak üzere olduğunu dile getirdi.

İlçenin coğrafi konumuna değinen Altınok, "Ezine çok önemli bir güzergahta yer alıyor. Bu OSB de özellikleriyle büyük önem arz ediyor. Bu nedenle çok önemli bir mevkiden bahsediyoruz. Yaz sonuna doğru bu firmaların da burada temel kazılarını, kolonlarının çıkmaya başladığını görürüz. Yıl sonuna kadar birçok firmamız bu hale gelir." diye konuştu.

Altınok, OSB'deki hareketlilikte otoyolun ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla artan ulaşım imkanlarının önemli etkisi olduğunu sözlerine ekledi.