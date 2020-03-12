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Güncel

Stratejik öneme sahip M 4 Kara yolu trafiğe açıldı

Suriye'de Turkiye ve Rusya arasında yapılan geçici ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İdlib ve çevresinde yaşayan halk arasında hayati faaliyetler yavaş yavaş başlıyor.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 10:55 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:55
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Beşşar Esed rejiminin ve Rus savaş uçaklarının da bombaladığı İdlib’te yaşayanlar sokağa çıkmaya başladı.

Suriye ordusuna ait savaş uçakları ile helikopterlerin harabeye çevirdiği onlarca semtte, geçici ateşkesin ardından sokaklarda az da olsa hareketlilik gözleniyor. Geçici ateşkes anlaşmasının 5 Mart’ta yürürlüğe girmesiyle, İdlib ve çevresinde esnaf iş yerlerini açmaya, sokaklarda tezgahlarını kurmaya başladı.

Harabe olmuş evlerin önünde sebze ve meyve tezgahlarını açanlar, trafiğe çıkan arabalar, sokakta kahve ve yiyecek satan seyyar satıcılar, İdlib’te günlük yaşamdaki canlanmayı yansıtıyor.

Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden seyyar satıcı Tevfik Molla, ”Ateşkesin olmasından memnunuz. İnşallah bu devam eder artık insanlar evlerine dönsün” dedi.

İdlib’de yıllardır seyyar satıcılık yaptığını belirten Zekeriya İsmail, "Şu an kentte her şey normale döndü ve dükkanlarımız açıldı. Vatandaşlar sokağa çıktı, tabi ateşkesten dolayı Türkiye’ye teşekkür ederiz. İnşallah rejim bu anlaşmayı bozmazsa bizlerde hayata kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.

Ayrıca 15 Mart’ta Türkiye ve Rusya birlikte devriye atması beklendiği, Moskova’daki 6 saatlik zirvede haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı M 4 Kara yolu hattında güvenli koridor ve ortak devriye kararı çıkmasının ardından ise yolun trafiğe açıldığı gözlendi.

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