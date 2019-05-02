Stroud: Türkiye’nin stratejisi Avrupa’ya örnek olmalı

Suriye’deki iç savaşın yaklaşık 400 bin kişinin hayatına mal olduğunu ve milyonlarca kişinin de yerlerinden edilmesine sebep olduğunu belirten Stroud, “20 milyonluk nüfusun yarısından fazlasının insani yardıma ihtiyacı var.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“5,7 milyon Suriyeli ülkelerini terk ederek komşu ülkelere kaçtı. Mültecilerin çoğunluğunun geldiği Türkiye yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteciye sıra dışı bir misafirperverlik sergiliyor, onlara daimi olarak yaşayacakları evler dahi inşa ediyor.”

“TÜRKİYE’NİN YAPTIĞI BÜYÜK CÖMERTLİK”

Gaziantep’te de incelemelerde bulunduğunu ifade eden Philippa Stroud, bölgede mültecilerin yüzde 95’inin kalıcı evlere yerleştirildiğini, bunun büyük bir cömertlik olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE MÜLTECİ KRİZİNDE YOL GÖSTERİCİ OLUYOR”

Türkiye’nin güvenli bölge çabalarını değerlendiren yazar Philippa Stroud, “Suriye içinde güvenli bir bölge oluşturmak istiyor. Türkiye aynı zamanda, bölgesel bir soruna bölgesel bir çözüm bulunması konusunda bir model olarak, küresel mülteci krizinin ele alınmasında yol gösterici olmaya başladı.” satırlarını kaleme aldı.

Göçün sadece bir ülkenin sorunu olmadığını, bunun bölgesel bir sorun olduğunu anlatan Stroud, “Bir ülkede yaşanan çatışmalar ve katlanılamaz yaşam şartları, insanları yerlerinden ediyor ve komşu ülkelere kaçmalarına sebep oluyor.” sözlerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YANINDA OLMALIYIZ”

Philippa Stroud, İngiliz The Times’da yayımlanan makalesinde, “Politika belirleyicilerin, bölgesel düzeyde ‘Bu bizim sorunumuz ve bunu beraber çözmeliyiz.’ demelerine ihtiyacımız var. Biz böyle bir şey yapmazken, Türkiye birçok mülteciye barınma imkanı sağlıyor ve hâlâ AB ve uluslararası toplumla birlikte çalışıyor.” dedi.

Bunun takdir edilesi bir durum olduğunu aktaran Stroud, “Türkiye’nin mültecilere yönelik taahhütleri hepimiz için bir ders. Onları uzaklaştırmak yerine bu defa onların yanında yer almalıyız.” ifadelerine yer verdi.

“MÜLTECİLERİN OY KULLANDIĞI İDDİASI YALAN”

Türkiye’nin mültecilere oy için yardım ettiğine yönelik gündeme getirilen asılsız iddiaların da doğru olmadığını makalesinde belirten Philippa Stroud, “Bu iddialar doğru değil, çünkü mülteciler oy kullanamıyor.” diye yazdı.