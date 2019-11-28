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Su boru hattı çalışmasında göçük: 1 işçi göçük altında kaldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında bir işçi kaldı. Ekipler işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

  • İHA
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Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi İbrikdere Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yapılan boru hattı inşaatı sırasında karayolunun altında kalan kısımda göçük meydana geldi. Göçük altında D.P. isimli bir işçi kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler D.P.’nin kurtarılması için çalışma başlattı.

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