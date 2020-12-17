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Su kanalı çalışmaları sırasında bulundu! Tam 282 tane gümüş sikke

Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu. İncelemenin ardından 282 sikke, Burdur Müzesine götürüldü.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:27
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Kepçe operatörü Ayhan Dağ, Yakalar köyü Sekibağı mevkisinde iş makinesiyle çalışma yaparken kırılan bir küpten sikkelerin döküldüğünü gördü.

Dağ'ın durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Burdur Müzesi yetkilileri geldi.

İncelemenin ardından 282 sikke, Burdur Müzesine götürüldü.

Dağ, yaptığı açıklamada, ceviz bahçesine sulama kanalı açtığı sırada kepçenin kovasına bir küpün denk geldiğini söyledi.

Küpün kırıldığını belirten Dağ, "Sikkelerin döküldüğünü görünce jandarmayı aradım. Yetkililer gelip tutanakla sikkeleri teslim aldı." ifadesini kullandı.

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