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  • Su kıtlığına dikkati çekti... Emine Erdoğan: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz
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Su kıtlığına dikkati çekti... Emine Erdoğan: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
Su kıtlığına dikkati çekti... Emine Erdoğan: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti.

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

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