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  • Su kovasına düşen 2 yaşındaki Mehmet boğularak öldü
Güncel

Su kovasına düşen 2 yaşındaki Mehmet boğularak öldü

Antalya'da su dolu kovanın içine düşen çocuk boğuldu. Cenazenin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 12:55 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:55
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Kumluca Toptancı Hali'nde baba ve annesinin çalıştığı iş yerinin banyosunda, kovanın içindeki suyla oynayan Mehmet Ali Koç (2), annesinin yanından ayrılmasından bir süre sonra kovanın içine düştü.

Annesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Koç'un cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Korumu morguna götürüldü.

Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı.

Cenazenin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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