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Su kuyusu açan 2 kişi toprak altında kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AA10 Eylül 2024 Salı 12:58 - Güncelleme:
Su kuyusu açan 2 kişi toprak altında kaldı
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.

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