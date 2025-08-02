Su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kaldılar

Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisine piknik yapmak için gelen 4 kişi, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki adacığa çıktı.

Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmeye başladı. Bu sırada 2 kişi yüzerek kıyıya geçerken, 2 kişi de adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bot ile ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Mahsur kalanlardan Emre A, su seviyesinin ani bir şekilde yükseldiğini ve bu nedenle kıyıya ulaşamadıklarını söyledi.

Emre A, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.