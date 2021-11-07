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Su sorunu sınır anlaşmazlığına dönüştü! 2 aydır nöbet tutuyorlar

Adıyaman'a sınır olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'ndeki yaylada, bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı. 2 aydır nöbet tutan Kurucaovalılar tarafından kullanılan suyu Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Adıyamanlılar kendileri almak isteyince gergin anlar yaşandı.

DHA7 Kasım 2021 Pazar 15:46 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:46
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Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesi için yetkililerden yardım isterken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır süren sınır kavgası nedeniyle 2 aydır her iki kente bağlı mahalleli dağda nöbet tuttu. Kurucaovalılar tarafından kullanılan suyu Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, Adıyaman'a bağlamak isteyince gergin anlar yaşandı. Yüzlerce Kurucaovalılar dağa çıkarak, sularını vermek istemedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı insansız hava araçları kaldırarak bölgede incelemelerde bulundu. Jandarma kalabalığı dağtırarak, gerginlik büyümeden önledi.

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