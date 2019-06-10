Su tesisatı döşerken, akıma kapılarak hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, Yusuf Öztürk (36), su tesisatı döşediği evde akıma kapılarak, hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, dün ilçeye bağlı Telme Köyü'nde meydana geldi. Tesisatçı Yusuf Öztürk, su tesisatı döşemek için bir eve gitti. Ancak kullandığı kaynak makinesinden akıma kapıldı. Ev sahipleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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