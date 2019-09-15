Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan Su-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının Teknofest öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi.

Su-35 Saat 12.00'de Atatürk Havalimanı semalarında yeteneklerini sergiledi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkati çeken gösteri oldu.