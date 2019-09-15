Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında
Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul'da düzenlenecek Teknofest kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
- DHA
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan Su-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının Teknofest öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi.
Su-35 Saat 12.00'de Atatürk Havalimanı semalarında yeteneklerini sergiledi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkati çeken gösteri oldu.
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