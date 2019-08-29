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Su-57 için ilk resmi görüşme: Demir, Şugayev ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın başkanlığındaki Türk heyeti günübirlik ziyaret kapsamında temaslarını tamamlayıp Türkiye’ye dönerken, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’da temaslarını sürdürdü. Demir, Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev ile bir araya geldi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in son teknoloji Rus savunma sanayii ürünlerini incelediği bildirilirken, Rus muhataplarıyla S-400’lerin sevkıyatı ve eğitimleri konusunda görüşmeler yaptığı ve Su-57 savaş uçağını incelediği öğrenildi. 
TESLİMATA İLİŞKİN GÖRÜŞME 
 
Bu arada, Rusya’dan da Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarına dair kritik bir açıklama geldi. Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’yle SU-35 ve SU-57’nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi. Demir ile görüşmesinden önce açıklama yapan Dmitriy Şugayev,  “Türk meslektaşımla ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından SU-35 ve SU-57 teslimatı ihtimali üstünde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin önemli bir ilgisi söz konusu” dedi. 
 
F-35 Mİ SU-57 Mİ? 
 
ABD’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılacağı tartışılırken Türkiye gündemine Rus yapımı Su-57’leri aldı. Teknik açıdan iki savaş uçağının özellikleri şöyle:  Su-57 saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor. Su-57, 5.8 saat uçarken, F-35’te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. 
 
(Akşam)

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