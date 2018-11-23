‘Su-57’in füzeleri, önceki nesillere göre 2 kat daha uzun menzile sahip’

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Zvezda televizyonuna açıklamalarda bulunan Obnosov, "Yeni Rus savaş uçağının füzelerinin menzili, mevcut olanlardan 2 kat daha uzun. Menzilin bu denli uzatılması, Su-57'ye düşmanın hava savunmasının etki alanına girmeden hedefleri vurma fırsatını verecek" dedi.

KTRV Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta havadan karaya, gemi savar, anti-radar füzeler olmak üzere bizim silahımız, görünmez, parazitlere karşı dayanıklı ve süper hassas olmalı. Bu yüzden elbette en çok, füzeyi hava savunmanın etki alanı dışında ateşlemeye izin veren menzile önem veriliyor. Bu bizim için temel özellik ve biz bu özelliği, Su-57 projesi kapsamında test etmeye başladığımız füzelere kazandırmaya çalışıyoruz".

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor

(Sputnik)