19 Mart 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:42

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Suat Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı."Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı. Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan kaç yaşındaydı, cenazesi ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan 1949’da İstanbul’da doğdu. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1998 yılında Star TV’de yayınlanan Üvey Baba, ilk dizi deneyimi oldu. Yine TV dizisi Süper Baba'da ‘Fırıncı Musti’ karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde ‘Agop’, Baba Evi’nde ‘Antrenör’, Bir Aşk Uğruna’da ‘Reşit’, Deli Yürek’te ‘Usta’, Çarli dizisinde ise ‘Tamirci’ karakterlerini canlandırmıştır.

GENCO ERKAL DUYURDU

Genco Erkal, ‘sahne arkadaşım’ dediği Suat Ülhan’ın ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

SUAT ÜLHAN CENAZESİ NE ZAMAN?

71 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nden kaldırılacak.