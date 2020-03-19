İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5184
  • EURO
    7,0946
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85612.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan kaç yaşındaydı, cenazesi ne zaman?
Güncel

Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan kaç yaşındaydı, cenazesi ne zaman?

Suat Ülhan kimdir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da fırıncı Musti'yi canlandırmıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu, tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan (71) hayata gözlerini kapadı. Sanatçının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak. Suat Ülhan hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2020 Perşembe  10:42 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:42
ABONE OL

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu olan Suat Ülhan, 1998 yılında yayınlanan "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Süleyman" karakteriyle tanındı."Süper Baba"da, "Fırıncı Musti" karakterini canlandıran oyuncu, "İstanbul Kanatlarımın Altında" filminde "Agop", "Baba Evi"nde "Antrenör", "Bir Aşk Uğruna"da "Reşit", "Deli Yürek"te "Usta", "Çarli" dizisinde ise "Tamirci" karakterlerini canlandırmıştı. Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan kaç yaşındaydı, cenazesi ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan 1949’da İstanbul’da doğdu. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1998 yılında Star TV’de yayınlanan Üvey Baba, ilk dizi deneyimi oldu. Yine TV dizisi Süper Baba'da ‘Fırıncı Musti’ karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde ‘Agop’, Baba Evi’nde ‘Antrenör’, Bir Aşk Uğruna’da ‘Reşit’, Deli Yürek’te ‘Usta’, Çarli dizisinde ise ‘Tamirci’ karakterlerini canlandırmıştır.

GENCO ERKAL DUYURDU

Genco Erkal, ‘sahne arkadaşım’ dediği Suat Ülhan’ın ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

SUAT ÜLHAN CENAZESİ NE ZAMAN?

71 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nden kaldırılacak. 

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

ABD Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken sevkiyat
ABD Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken sevkiyat

ABD Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken sevkiyat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.