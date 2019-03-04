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"Şubat ayında operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şubat ayında operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

 "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89’u muhtarlık secimleriyle ilgili yaşandı."

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı."

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