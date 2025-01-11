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Suç örgütlerine 10 ilde operasyon: 22 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına tedbir konuldu

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı. Suç gelirleriyle elde edilen mal varlıklarına tedbir konuldu.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Suç örgütlerine 10 ilde operasyon: 22 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına tedbir konuldu
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İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme işlemlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve bazı ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans işlemlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger cihazına (soğuk cüzdan) el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen 43 şüphelinin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılık şüphelilerden 36'sını tutuklama, 7'sini ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden 22'sinin tutuklanmasına, 21'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- SUÇ GELİRLERİYLE ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

Yürütülen soruşturmada, işlem hacmi yaklaşık 100 milyar lira olan para transferi yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında "kara para aklama" suçundan da değerlendirme yapıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin "yasa dışı bahis" suçundan elde ettikleri suç gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya tedbir kararı uygulandı.

  • suç örgütü operasyonu
  • İstanbul merkezli
  • 22 şüpheli tutuklandı

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