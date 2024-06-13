Suç örgütlerine ağır darbe! Tek tek çökertildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen 'Ankara 365 Medya Buluşmaları' toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

"SON BİR YILDA OLARAK BİN 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Konuşmasında milletin huzuruna ve kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Operasyon sayılarımız toplam 31 bin 994. Bunun neticesinde İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak bin 22 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksek yerli ve milli teknoloji bizim envanterimize 2016 yılının sonunda katıldıktan sonra bir gücümüze güç kattık. Tecrübe noktasında, cesaret noktasında, kahramanlık noktasında zaten jandarmamı ve emniyetimi dünya alem biliyor. Ama teknoloji birleştiği zaman; hava unsurlarımız İHA, SİHA, İKU'lar 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirdi. Bunların neticesinde henüz etkisiz hale getirilemeyen ve ensesinde bitmek üzere olduğumuz bir terör örgütü mensubu gökyüzüne bakamaz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

"FETÖ'YE YÖNELİK 5 BİN 543 OPERASYONDA TOPLAM BİN 595 KİŞİ TUTUKLANDI"



Başta FETÖ olmak üzere DAEŞ ve diğer sol terör örgütlerine ilişkin yapılan operasyonları da paylaşan Bakan Yerlikaya, özellikle 15 Temmuz gecesini hiç unutmadıklarını belirterek, "FETÖ'ye yönelik 5 bin 543 operasyonda toplam bin 595 kişi tutuklandı. Hakeza DEAŞ da bir başka din istismarcısı örgüt. Dünyada DEAŞ ile ilgili başından bugüne ve bundan sonra en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bununla ilgili de toplamda bin 607 operasyon düzenlendi ve 903 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Sol terör örgütleriyle de ilgili aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam ettiklerini belirten Yerlikaya, toplam 614 operasyon düzenlendiğini ve 152 tutuklandığını dile getirdi.

"119'U BOMBALI TOPLAM 160 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"



Bakan Yerlikaya, engellenen terör eylemlerinin detaylarına ilişkin de bilgiler vererek, "Bu dönemde engellenen 119'u bombalı olmak üzere toplam 160 eylem engellendi. Bizim birinci görevimiz önemek ve önleyici olmak. Terör finansmanı diye adlandırdığımız bir alt başlık da var. Terörün finansmanı, parasal kaynağı, olmadığı zaman nefes alamaz. Biz terör örgütlerine 1 liranın gitmesine bile tahammül edemiyoruz. Dolayısıyla 52 milyon 525 lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli rakamın büyüklüğü bizim için önemli değildir" şeklinde konuştu.

"SON BİR YILDA 49 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Bakan Yerlikaya, üst düzey birçok teröristin son bir yıllık süreçte etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Son bir yılda 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Biliyorsunuz kırmızı, yeşil, turuncu ve gri kategorideki sözde liderlerin sayılarını da belirtmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE İLGİLİ BİN 451 OPERASYON DÜZENLENDİ VE 3 BİN 891'İ TUTUKLANDI"



Terör örgütlerinin dışında mücadelede önem verdikleri organize suç örgütlerinin de varlığından söz eden Bakan Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyalarının sokaklarımızda, mahallelerimizde, caddelerimizde aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerine tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üzerine söz söylemelerine fırsat veremeyiz. Hiçbir şekilde suç işlemekte kibirlenen bu yapılanmaların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Organize suç örgütleriyle ilgili bin 451 operasyon düzenlendi. Bunların 3 bin 891'i ise tutuklandı" dedi.

"BİR YILDA 585 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"



Planlı, projeli, fiziki, teknik takiple ilgili birden fazla kurumla işbirliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı'nda yani güvenlik birimlerimiz; jandarma ve emniyetimizle, Adalet Bakanlığımızda savcılarımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımız; yani özellikle MASAK'la beraber çalışıyoruz. Bu çerçevede fiziki ve teknik takip projeli dosyalarımız kısa zamanda neticelendiğini ve adliyede tutuklama ve adli kontrol sayılarının da ciddi manada yukarı çıktığını söylemek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. Ayrıca MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışma çerçevesinde 106 milyar liralık değeri olan mal varlığına el konuldu" diye konuştu.

"11 MİLYAR LİRA OLAN MAL VARLIĞINA EL KONULDU"



Ayrıca organize suç örgütlerine yapılan operasyonların durmaksızın devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Daha geçen hafta İstanbul Emniyetimizin başarılı bir çalışması vardı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile birlikte 4 büyük çaplı organize suç örgütünün şimdilik değer tespiti 11 milyar lira olan mal varlığına el konuldu" bilgilerini aktardı.