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Suç örgütlerinin faaliyetleri deşifre edildi! 15 zanlı yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 11:22 - Güncelleme:
Suç örgütlerinin faaliyetleri deşifre edildi! 15 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucunda Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarih ve zamanlarda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karışan suç örgütü üyelerini belirledi.

Suç örgütünün elebaşı Rahman K. ile 15 kişinin adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 zanlı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 920 gram kokain, 95 gram esrar ve çelik yelek ele geçirildi.

Adresinde bulunmayan Rahman K. aranıyor.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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