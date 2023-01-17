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Suç örgütünde yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Ocak 2023 Salı 12:24 - Güncelleme:
Suç örgütünde yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip kapsamında, kentte tehdit ve baskı uygulayarak pazar esnafının ve köylülerin mallarını zorla ve karşılıksız aldıkları, değişik alanlarda faaliyet gösteren kişileri iş yerlerini devretmeye zorladıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K. ve M.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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