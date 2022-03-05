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Suç örgütüne düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı

Kilis'te, farklı suçlara karışan ve polis operasyonuyla yakalanan 11 şüpheli, mahkemece tutuklandı. 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA5 Mart 2022 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:55
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüt adına suç işlemek', 'yağma', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 26 adres saptandı. Özel harekat ekibinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 tabanca fişeği, 2 yivsiz av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kılıç, 12,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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