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Suç örgütüne ''Sis'' operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik 'Sis' adlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Suç örgütüne ''Sis'' operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik "Sis" adlı operasyon düzenledi.

Merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 4 bin 184 gümrük kaçağı sigara, 7 cep telefonu ve bir hesap defteri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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