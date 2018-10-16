Suç örgütünün Kandilli'deki kaçak yapılarının yıkım işlemi tamamlandı
Adnan Oktar suç örgütünün Kandilli'deki kaçak yapılarının yıkım işlemi tamamlandı.
- AA
Alınan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar suç örgütüne ait Boğaz manzaralı yerdeki 23 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.
Arazi içerisindeki ruhsatlı iki bina dışında yıkımı tamamlanan yapılara ait hafriyatın taşınma işlemlerine başlandığı, hafriyat tahliyesi işleminin ise en geç iki hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.
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