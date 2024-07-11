İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2024 Perşembe / 5 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9513
  • EURO
    35,8414
  • ALTIN
    2520.71
  • BIST100
    10859.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 şüpheli gözaltına aldı
Güncel

Suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 şüpheli gözaltına aldı

Diyarbakır polisi, suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 şüpheli gözaltına aldı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturarak zanlıları belirledi. "Kule" adı verilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına aldı.

Zanlıların kiraladıkları motosikletlerin plakalarını söktüğü ve tanınmamak için kask takarak gece işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Şüphelilerden V.D. ve F.A., motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önünden geçerken nöbet kulelerinin kameralarına takıldı. Polis, olaya karışan motosikletin beyaz renkken siyaha kaplandığını fark etti.

Operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalar Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Yapılacak olan balistik inceleme ardından silahların karıştığı diğer olaylar tespit edilecek.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

  • Diyarbakır polisi
  • suç şebekesi operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.