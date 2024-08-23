İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangınlara ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Jandarmanın oluşturduğu özel ekip, yangın çıkan mevkilerdeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Yangın bölgelerinden motosikletle geçen 2 kişiyi tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı.

Jandarmaya götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 15 Ağustos'ta insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlenmiş, bölgelere Orman İşletme Müdürlüğüne personelleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.