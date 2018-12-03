Suçüstü yakalanan kablo hırsızı tutuklandı
Konya’nın Akşehir ilçesinde birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şahıs, bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki bir evin bodrumundan bakır kablo çalarken polis tarafından yakalanan ve birçok hırsızlık olayının da şüphelisi olan B.S. (19) adlı zanlı, bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan B.S., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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