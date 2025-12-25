İSTANBUL 13°C / 7°C
25 Aralık 2025 Perşembe
  Abdulfettah el-Burhan Ankara'da... Türkiye-Sudan ilişkileri masaya yatırılacak
Güncel

Abdulfettah el-Burhan Ankara'da... Türkiye-Sudan ilişkileri masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

25 Aralık 2025 Perşembe 17:06
Abdulfettah el-Burhan Ankara'da... Türkiye-Sudan ilişkileri masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Burhan, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Burhan arasında basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

