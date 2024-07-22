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Güncel

Sudan, Gazze, Afganistan Bangladeş... Türkiye insani krizin pençesindeki ülkelere yardımlarını sürdürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Sudan'a gönderen Türkiye, Gazze, Afganistan ve Bangladeş gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 22:24 - Güncelleme:
Sudan, Gazze, Afganistan Bangladeş... Türkiye insani krizin pençesindeki ülkelere yardımlarını sürdürüyor
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Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Gazze'deki insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye ve sivil toplum kuruluşları, AFAD'ın eşgüdümünde dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken, yokluk yaşayan insanlara yardım ulaştırma yönündeki çabalar yürütüyor.

Bu çerçevede son olarak Sudan'da çeşitli kanallardan gelen yardım taleplerine karşılık Sudan'a insani yardım taşıyan bir gemi gönderildi.

EN CÖMERT ÜLKELERDEN BİRİ

İnsani yardımların gayrisafi milli hasılaya oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkelerinden biri olan Türkiye, bu anlayışa uygun olarak mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam edecek. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Somali'ye de yardım gemisi gönderilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye, Afganistan'a da son dönemde insani yardımlarla dolu bir tren gönderdi.

Ayrıca, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya Müslümanlarına yönelik yardımların son durumunu görmek ve güncel ihtiyaçları tespit etmek üzere ilgili kurum ve STK'larla bir değerlendirme ziyaretinde bulunulması öngörülüyor.

SUDAN'A YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaşmıştı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edilmişti.

Törene, Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Graham Abdülkadir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Hüseyin El-Emin, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardımlar Direktörü Abdülrauf Emer, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri ve Sudan Kızılayı yetkilileri katılmıştı.

Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ile çeşitli barınma malzemeleri bulunuyor.

Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.

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