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Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açılmasıyla ilgili MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, tahliye için Sudan'a giden C-130 uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

28 Nisan 2023 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açılmasıyla ilgili MSB'den açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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