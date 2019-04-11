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Sudan'da darbe mi oluyor? Ordu devlet televizyonu kuşattı

Darbe söylentisinin gündemde olduğu Sudan'da, devlet televizyonu ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

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Darbe söylentisinin gündemde olduğu Sudan'da, devlet televizyonu ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi. Ordu'nun devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin içeriye girdiği bildiriliyor.

Sudan'da dün akşam son olarak başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybetti.

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Hasan İsmail, "Siyasi Olayları Takip Komisyonu" toplantısı sonrası protesto gösterilerinin bilançosuna dair açıklamalarda bulundu. İsmail, dünkü olaylarda 6'sı güvenlik güçlerinden 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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