Sudan'dan Türkiye'ye insani yardım teşekkürü!

Egemenlik konseyinden yapılan açıklamaya göre Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Port Sudan'daki ofisinde kabul etti.

Sudan hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediğini belirten Kebbaşi, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde her alanda ortak işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Sudan'da HDK unsurları pazar yerini hedef aldı: 2 ölü Kebbaşi, Türkiye'nin insani alan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

Büyükelçi Yıldız ise Türkiye'nin, Sudan halkına mevcut sıkıntılarında destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Sudan'ı öncelikleri arasına aldığını ifade eden Yıldız, ikili ilişkileri ve işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.