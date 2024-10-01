İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2139
  • EURO
    37,8903
  • ALTIN
    2927.61
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sudan'dan Türkiye'ye insani yardım teşekkürü!

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Şemseddin el-Kebbaşi, Türkiye'nin insani alan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

AA1 Ekim 2024 Salı 18:03 - Güncelleme:
Sudan'dan Türkiye'ye insani yardım teşekkürü!
ABONE OL

Egemenlik konseyinden yapılan açıklamaya göre Kebbaşi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Port Sudan'daki ofisinde kabul etti.

BAE Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıya kınama

Kebbaşi, Türk hükümetine savaş döneminde Sudan halkına verdiği destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Somali'deki Türk kuvvetleri, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıttı

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Sudan hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediğini belirten Kebbaşi, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde her alanda ortak işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Sudan'da HDK unsurları pazar yerini hedef aldı: 2 ölü

Kebbaşi, Türkiye'nin insani alan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

SUDAN'A DESTEK DEVAM EDECEK

Büyükelçi Yıldız ise Türkiye'nin, Sudan halkına mevcut sıkıntılarında destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Sudan'ı öncelikleri arasına aldığını ifade eden Yıldız, ikili ilişkileri ve işbirliği geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.