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Şuhut'ta içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi ekipleri tarafından Çağlayan Mahallesinde içme suyu hattı çalışmaları başladı.

  • İHA
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Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "İlçemizin dört bir yanında içme suyu hattı yapım bakım çalışmalarımıza ekiplerimizin hummalı çalışmaları ile devam ediyoruz. Öncelikle ilçemizi daha güzel hizmetlerle tanıştırarak güzel hizmetlere imza atmak hedefimiz. Geldiğimiz ilk günden bu yana çalışmalarımızı ilçe halkımızın daha iyi şartlarda yaşam faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak adına gerçekleştiriyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'Daima Millet Daima Hizmet' sembolüyle çalışmalarımızı gerçekleştirmeye ilçem halkımıza daha güzel hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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