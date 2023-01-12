Şükriye Tutkun, konser parasını ödemeyen Beşiktaş Belediyesine açtığı davayı kazandı

Sanatçı Şükriye Tutkun, 24 Kasım 2017'de Beşiktaş Belediyesinin organize ettiği bir etkinlikte konser verdi. Bu konserin ardından ücretini alamayan Tutkun, Beşiktaş Belediyesine alacak davası açtı.

Tutkun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Türk halk müziği sanatçısı olan Tutkun'un, davalı Beşiktaş Belediyesinin talebi üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında organize edilen etkinliğe katıldığı ancak konser sonrasında ödenmesi gereken konser ücretinin ödenmediği belirtildi.

4 YILDIR FARKLI GEREKÇELERLE ÖDEME YAPILMADI

Dilekçede, davalı belediyenin farklı konserler organize edileceği taahhüdüyle Tutkun'u beklettiği, 4 yıla yakın bir süredir de farklı gerekçeler ileri sürülerek kendisine hiçbir şekilde ödeme yapılmadığı vurgulandı.

Şükriye Tutkun'un söz konusu durumu hukuki yollara ve ihtara başvurmadan önce Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Mandacı'ya konserden hemen sonra defaatle aktararak konser ücretini talep ettiği belirtilen dilekçede, Mandacı ile Tutkun arasındaki mesajlaşma kayıtlarında da borcun varlığının açık bir şekilde ikrar edildiği aktarıldı.

Dilekçede, Tutkun'un konser alacaklarının kendisine ödenmemesi nedeniyle davalı Beşiktaş Belediyesi'ne hitaben düzenlenen ihtarname ile de alacaklarını talep ettiği ancak herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilerek, sanatçının icra ettiği konseri nedeniyle alacağı 40 bin lira ücretin, konserin düzenlendiği 24 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesi talep edildi.

- "BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNİN BU HAK GASBI MAHKEME KARARIYLA DURDURULMUŞ OLDU"

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şükriye Tutkun'un açtığı alacak davasını kabul etti.

Talep edilen 40 bin lira alacağın, davalı Beşiktaş Belediyesinden alınarak davacı Şükriye Tutkun'a verilmesine karar veren mahkeme, bu alacağa dava tarihi olan 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmetti.

Davaya ilişkin açıklama yapan avukat Sezgin Tunç, haksız olan bu uygulama ile bir sanatçının fikri emeğine, performansına karşılık hak gaspı yapılmış olunduğunu belirterek, "Beşiktaş Belediyesinin bu yanlış kararı, bu hak gasbı mahkeme kararıyla durdurulmuş oldu. Alacağı icra takibi yoluyla tahsil edeceğiz. Umarız bundan sonra hiçbir sanatçımız bu şekilde mağdur edilmez." ifadelerini kullandı.