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Sulama havuzunda mahsur kalan sansarı vatandaşlar kurtardı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 2 metre derinliğindeki sulama havuzunda mahsur kalan sansarı vatandaşlar kurtardı.

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Elazığ Ağın İlçesi Badem Adası mevkisindeki mesire alanında görevli Necati  Yıldız, duyduğu ses üzerine baktığı sulama havuzunda sansar olduğunu gördü.
 
Yıldız, sansarı kurtarmak için telefonla aradığı iki arkadaşından  yardım istedi. 
 
Üç arkadaş bir tarafını torbayla kapattıkları 3 metre uzunluğundaki  genişçe bir boruyu havuza uzattı.
 
Sansar içine girdiği boru ile havuzdan çıkarıldı.
 
Yıldız, yaptığı açıklamada, sabah işe geldiğinde farklı  bir hayvan sesi duyduğunu, sesin geldiği yöne doğru gittiğinde sulama havuzunda  sansar olduğunu gördüğünü söyledi.
 
Arkadaşlarının yardımıyla sansarı havuzdan çıkarmaktan mutluluk  duyduğunu dile getiren Yıldız, kurtulan sansarın hızla uzaklaştığını belirtti.

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