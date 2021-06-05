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Güncel

Sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişinin cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki iki kişinin cesedi bulundu. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA05 Haziran 2021 Cumartesi 14:19 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 14:19
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Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalındaki 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracı fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, araçta bulunduğu belirtilen Süleyman B. (27) ve Fırat P'yi (27) bulmak için sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Aramalar devam ederken olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Köylüoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında iki cesetle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, cesetlerin kayıp iki kişiye ait olduğunu belirledi.

Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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