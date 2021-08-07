Sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuk aranıyor

DHA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:50

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki parkta arkadaşlarıyla oynayan Abdullah Eraslan'ın topu, yakındaki çevresi bariyerlerle çevreli sulama kanalına düştü. Bunun üzerine Abdullah, topunu almaya çalışırken, dengesini kaybederek Eskişehir-Bursa yolu yanındaki sulama kanalına düştü ve kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları da ailesine ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su yüzeyinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamayınca AFAD Eskişehir Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sulama kanalına girerek, arama çalışması başlattı.

Küçük Abdullah'ın yakınları ise olay yerinde gözyaşı döktü. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine geerek, Abdullah Eraslan'ın yakınlarıyla görüşüp, yapılan arama çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. 'Kurbağa adamlar' su altından, çok sayıda çevik kuvvet polisi ise sulama kanalı üzerinden Abdullah Eraslan'ı bulmak için çalışma yürütüyor.