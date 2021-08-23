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Sulama kanalına düşen 170 koyun boğuldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde sulama kanalına düşen sürüden 170 koyun boğuldu, 5'i ise köylüler tarafından kurtarıldı.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28
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Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün önündeki koyunlar, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan çayı yakınındaki sulama kanalına düştü. Arkadan gelen diğer koyunlar da peş peşe suya düştü. Çobanın haber verdiği köylüler yardıma koştu. Koyunlardan 5'i kurtarılırken, 170'i ise boğuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, sulama kanalına peş peşe atlayan koyunların nefessiz kalıp boğulduğunu belirterek, koyunların 7 besiciye ait olduğunu söyledi.

İl Müdürü Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin telef olan koyunlarla ilgili tutanak tuttuğunu ifade ederek, "Çoban da kanalı fark etmiyor. Köylüler 175 koyundan 5'ine yetişebiliyor. 170'i telef oluyor" dedi.

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