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Sulama kanalına düşen 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, kovayla su almak isterken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Keser (70) boğularak hayatını kaybetti.

DHA14 Mart 2021 Pazar 15:16 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 15:17
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Olay, Bozova'ya bağlı Mülkören Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Mahmut Keser, sulama kanalından kovayla su almak isterken ayağı kaydı. Keser, dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler kanala atlayıp, Keser'i çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Keser, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mahmut Keser'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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