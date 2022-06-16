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Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
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İlçeye bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Emrullah Biçici (11), sulama kanalına düştü.

Arkadaşlarının çabalarına rağmen sudan kurtarılamayan Biçici, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonunda kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzakta Biçici'nin cesedine ulaştı.

Çocuğun cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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