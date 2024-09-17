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Güncel

Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin 1 hafta önce öldüğü tespit edildi

Antalya'da sulama kanalında üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

DHA17 Eylül 2024 Salı 21:26 - Güncelleme:
Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin 1 hafta önce öldüğü tespit edildi
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Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Kanaldaki sazlık alanda hareketsiz yatan bir erkek bedeni görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli ölümle ilgili araştırmaları devam ediyor.

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