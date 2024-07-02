İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6808
  • EURO
    35,161
  • ALTIN
    2448.05
  • BIST100
    10343.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sulama tesislerinde ücret tarifesi belli oldu

Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan 2024'te alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu.

AA2 Temmuz 2024 Salı 09:13 - Güncelleme:
Sulama tesislerinde ücret tarifesi belli oldu
ABONE OL

2024 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Ağrı'da Eleşkirt, Tunceli'de Akpazar, Elazığ'da Kuzuova, Van'da Van ve Gürpınar tesisleri ile yüklenici firmalar tarafından işletilen Bursa'da Dağdibi, İzmir'de Rahmanlar, Adana'da İmamoğlu 4. kısım ve Meletmez, Erzurum'da Kirazlı, Elazığ'da Kanatlı, Diyarbakır'da Başlar, Kayseri'de Bünyan Sarıoğlan, Şanlıurfa'da Viranşehir 1. ve 2. kademe, Şanlıurfa'da Mardin Ceylanpınar ovaları 2. ve 3. kısım, Sivas'ta Nevruz, Gümüşhane'de Sadak ve Günbatur, Kastamonu'da Bezirgan Hazım Kılıç, Çay ve Hasanlı, Çanakkale'de Taşoluk sulama tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 43 lira ile 1858 lira arasında değişecek. 1000 metreküp su ücreti, 43 lira ile 690 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

- İNDİRİMLER

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkiler için işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkiler (yağmurlama ve damla sulama dahil) için işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

  • sulama ücretleri
  • tesis bakımı
  • 2024 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.