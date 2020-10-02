Sular çekildi, 'eski köy' gün yüzüne çıktı

AA 02 Ekim 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:08

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su" projesi kapsamında 2 yıl önce yapılan Kars Barajı'nın suları kısmen tahliye edildi.

Büyük kısmı boşalan barajın altındaki eski Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, yeniden gün yüzüne çıktı.

Bölgeyi ziyaret eden yöre halkı da hatıralar yaşadıkları eski evlerini izleyerek duygulu anlar yaşıyor.

Boğazköy sakinlerinden Kubilay Çahan, baraj dolayısıyla 2 yıl önce köyün üst kısımlarına taşındığını anımsatarak, "Sular çekildi, biz de eski köyümüzü görmeye geliyoruz. Zaman zaman duygulu anlar da yaşıyoruz, hüzünleniyoruz." diye konuştu.