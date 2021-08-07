İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2021 Cumartesi / 28 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
Güncel

Sular çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinin büyük ölçüde düşmesi sonucu zemindeki yapılar ortaya çıktı, kayıklar karaya oturdu. Vatandaşlardan Rahmi Yıldız, ilkbahardan bu yana köylerine yağmurun hiç yağmadığını söyledi.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:55 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:55
ABONE OL

Kentte bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Varto ve Bulanık ilçeleri arasında yer alan Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinde düşüş oldu.

Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluştu, baraj suyu altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki eski yapılar da gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlardan Rahmi Yıldız, gazetecilere, ilkbahardan bu yana köylerine yağmurun hiç yağmadığını söyledi.

Su altında kalan, Bulanık ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü ve evlerin açığa çıktığını belirten Yıldız, "Barajımız neredeyse yarıya indi. Kayıklarımızın hepsi karaya oturdu. Balık tutamıyoruz. Sular bir kilometre civarında çekilmiş durumda. Normalde su bulunduğumuz yere kadar geliyordu ama çok çekildi." dedi.

Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadığını belirten Ferzende Gündoğdu ise, "Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda. Köyümüzün eski yerinde bulunan köprüler, ev, bahçeler ortaya çıktı." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.