Sular çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

AA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:55 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:55

Kentte bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Varto ve Bulanık ilçeleri arasında yer alan Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinde düşüş oldu.

Suyun çekildiği bölgede toprak yüzeyinde çatlaklar oluştu, baraj suyu altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki eski yapılar da gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlardan Rahmi Yıldız, gazetecilere, ilkbahardan bu yana köylerine yağmurun hiç yağmadığını söyledi.

Su altında kalan, Bulanık ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü ve evlerin açığa çıktığını belirten Yıldız, "Barajımız neredeyse yarıya indi. Kayıklarımızın hepsi karaya oturdu. Balık tutamıyoruz. Sular bir kilometre civarında çekilmiş durumda. Normalde su bulunduğumuz yere kadar geliyordu ama çok çekildi." dedi.

Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadığını belirten Ferzende Gündoğdu ise, "Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda. Köyümüzün eski yerinde bulunan köprüler, ev, bahçeler ortaya çıktı." diye konuştu.