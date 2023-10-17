İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9021
  • EURO
    29,4399
  • ALTIN
    1719.39
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sular çekildi, tarih gün yüzüne çıktı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde enerji üretimi için kurulan Torul Barajı'nda sularının çekilmesiyle birlikte tarihi Torul Köprüsü tekrar gün yüzüne çıktı.

IHA17 Ekim 2023 Salı 09:12 - Güncelleme:
Sular çekildi, tarih gün yüzüne çıktı
ABONE OL

Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan ve enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü suların çekilmesiyle birlikte tekrar gün yüzüne çıktı. 17. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen 14 metre yüksekliğe sahip tarihi taş kemer köprü ilgi çekerken, suların çekilmesiyle birlikte ilçedeki vatandaşların da yürüyüş rotasına ekleniyor.

"SU ALTINDA KALINCA YOLUMUZ KISALIYOR"

Baraj sularının çekilmesiyle birlikte tarihi Torul Köprüsünün yürüyüş rotalarına eklediklerini söyleyen Alev Budak, "Sular tamamen çekilip köprü açığa çıktığı andan itibaren biz her gün buradan geçerek sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz. Baraj etrafında bu doğal ve tarihi güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Baraj su dolduğu zaman da buranın ayrı bir güzelliği var. Sular dolunca maalesef yolumuz kısalıyor köprüden geçemiyoruz" dedi.

Doğa ve tarih içerisinde doğa yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Arife Demirci de "Yürüyüşlerimizi kış aylarında sular çekildiği için tarihi Torul Köprüsü üzerinden yapıyoruz, güzel bir manzara bize de doğa yürüyüşü oluyor" diye konuştu.

  • torul barajı suları
  • tarihi Torul Köprüsü
  • Torul ilçesi doğal güzellikleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.