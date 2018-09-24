Sular ne zaman gelecek İstanbul İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde görülecek? Vatandaşlar internetten İSKİ su kesintisi son dakika açıklamasını merak ediyor. Peki sular hangi bölgelerde kesintiye uğrayacak? İSKİ, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi. İstanbul'da su kesintisi, İSKİ'nin yaptığı duyuru sonrası birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. İstanbul'un belli başlı noktalarında gerçekleşecek olan su kesintisi, 25 Eylül Salı akşamı başlayacak, 27 Eylül gece 03.00'a kadar devam edecek. Peki, su kesintisi hangi merkezleri etkileyecek. İşte su kesintisi hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı’nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Esenyurt İlçesi: Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi: Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi: Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi: Tamamı.

Çatalca İlçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi: Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

İSKİ HAKKINDA

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 19 Daire Başkanlığı ve 96 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 3 bin 773 işçi, 2 bin 562 memur olmak üzere toplam 6 bin 335 personel görev yapmaktadır

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır.