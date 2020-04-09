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Sular yükseldi, mezarlar sular altında kaldı

Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından, Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın da bulunduğu araziler sular altında kaldı. Zaman zaman suların çekilmesiyle, mezarlıklar gün yüzüne çıkıyor.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:18
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Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle muhtarı Sadullah Arda, "Burası eski mezarlık ve bir çok büyüğümüzün mezarı bu alanda. Baraj yapılırken bir kaç kişi buradaki mezarda olan yakınlarının cenazelerini alıp yeni mezarlığa götürdü. Ancak çok sayıda kişi ise dokunmadı. Suların yükselmesiyle mezarlık tamamen sular altında kaldı. Zaman zaman su seviyesi düşüyor mezarlıklar görülüyor. Bizler de gelip burada ölmüşlerimize büyüklerimize dua ediyoruz. Bu durum tabi ki bizleri derinden üzüyor" diye konuştu.

Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi’nin sakinleri, ölmüşlerinin mezarlarını ziyaret etmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor. Köylülerin bazıları suların kenarında durup dua ederken, bazıları ise hâlâ suyun içinde mezarları olan yakınlarına dua etmek için çizmeleri giyip suyun içine giriyor.

Geçtiğimiz günlerde barajdaki su seviyesinin düşmesinin ardından sular altına olan mezarlıklar tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Su seviyesinin tekrar yükselmesiyle mezarlıklar tekrar suların altında kaldı. Su seviyesinde yüksek olan bir mezar dışında çok sayıda mezar tekrar görülmez oldu.

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