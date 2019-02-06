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Şule Çet davasında sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili 2 sanığın, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, haklarında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, hakim karşısına çıktı.
 
31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu.
 
Sanıkların, salona kalabalık bir grup jandarma tarafından getirildiği duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla devam edecek.
 
Duruşmayı, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi takip ediyor.
 
İddianamede, sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmiş, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer almıştı.
 
ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI
 
Öte yandan, Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, duruşma öncesi adliye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
 
"İntihar değil cinayet", "Şule Çet'ler için adalet" ve "Boyun eğme" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler adına yapılan açıklamada, Şule Çet'in harçlığını çıkarmak için çalışırken öldürüldüğü ve cinayete intihar süsü verilmek istendiği belirtildi.
 
Kadın derneklerinin çabaları sonucu olayla ilgili cinayet soruşturmasının başlatıldığı ve iki sanığın adalet karşısına çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür olaylarda adalet mekanizmasının işletilmesi için toplumsal baskıya gerek kalmayıncaya kadar kadınların mücadelesi sürecek." ifadesine yer verildi.
 
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

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