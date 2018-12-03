Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanık hakkında ceza istendi
Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için 'cinayet', 'ırza geçme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza istendi.
- AA
Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.
Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüpheliler Berk A. ve Çağatay A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi.
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